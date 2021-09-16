Четверг, 16 Сентября 2021 14:02

АрмИнфо.У Армении, вне всяких сомнений, есть перспективное будущее. Но оно может стать реальностью исключительно в одном случае - если Армения откажется от своего текущего статуса жалкого придатка и начнет работать во всех направлениях с целью обеспечения исключительно собственных интересов. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс- премьер-министр Армении Арам Саркисян.

"Необходимо оглянуться по сторонам - в мире нет государства, которое бы достигло достатка и сохранило суверенитет в положении подобном текущему положению Армении. Мы должны понять, что оставаясь в своем текущем положении, мы подвергаемся огромным рискам. Необходимо как можно скорее предпринять шаги в направлении исправления ситуации. Однако, мы видим лишь противоположные тенденции. Власть и оппозиция полностью находятся в сфере обслуживания интересов России, более того, соперничают в том, кто из них делает это лучше", - заметил он.

Подобное положение дел, по прогнозам политика, будет сопровождаться продолжающейся неопределенностью и нестабильностью как в Арцахе, так и на границах Армении. А также: постоянной угрозой возобновления войны, отсутствием инвестиций и как следствие развитой технологичной экономики, распространением санкций против РФ на Армению, миграцией населения из Арцаха и Армении и в заключение обретением статуса союзного с РФ государства.

С целью предотвращения подобного сценария Саркисян предлагает правительству Армении отвечать на любой касающийся конфликта вопрос исключительно после публичного ответа Баку. Политик считает необходимым участие Армении на самом высоком уровне на всех международных мероприятиях. В этом свете, он подчеркнул необходимость выступления премьера страны Никола Пашиняна на начавшейся Генассамблее ООН с целью требований дополнительных гарантий безопасности Армении и Арцаху.

Политик считает необходимым представление руководством Армении вниманию международного сообщества всех без исключений зверств Азербайджана в ходе прошлогодней войны. Отказ Баку возвращать военнопленных, незаконные судилища в их отношении, разрушение исторических памятников, противопоставление нормам международного права, вторжение на территорию Армении, угрозы и требования "коридора":

Первым необходимым шагом в направлении предотвращения данных вызовов и угроз Саркисян считает вынесение текущей ситуации на обсуждение Совбеза ООН. А также посредством принуждения Баку к уважению международных договоров инициирование переговоров в рамках МГ ОБСЕ по определению статуса Арцаха. В случае отказа Азербайджана, по решению СБ ООН начать процесс сецессии во имя спасения (remedial secession). По его прогнозам, подобная перспектива вполне способна сделать Баку более сговорчивым и дать согласие на возобновление переговоров в рамках МГ ОБСЕ.

"Ну и конечно, все это должно сопровождаться процессом перевооружения ВС, их оснащения новыми, технологичными видами вооружений, внезависимости от того какая страна их производит. А также активизацией грамотной и полноценной эксплуатации природных ресурсов нашей страны. Необходимо сделать встречные шаги в направлении Франции, в частности, в вопросе строительства современной АЭС. А также стимулировать экономические отношения с Великобританией, Китаем, Индией, а также с соседними с нашей страной Ираном и Грузией", - подытожил политик.