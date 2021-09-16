Четверг, 16 Сентября 2021 14:02

АрмИнфо. Туманность стратегии властей не позволяет прогнозировать ее цели и приоритеты в инициированном процессе очередного реформирования Конституции Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"То каким власть видит будущее Республики Армения неизвестно. Политическая ситуация за последние три года полностью изменилась. И мне очень трудно представить приоритеты, которыми руководствуются сегодня в этом вопросе власти. Во всяком случае, какой-либо последовательности в их действиях не проявляется. Что в свою очередь препятствует возможности какого-либо прогнозирования", - заметил он.

18 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил намерение правительства провести широкие обсуждения конституционных реформ в стране. В этом свете, премьер выделил 44-дневную войну как новый стимул для этих обсуждений, в свете возникновения множества вопросов к эффективности и адекватности действующей парламентской системы правления. Напомним, что еще 1 марта Пашинян заявил о намерении провести в октябре реформирование Конституции с целью возвращения к прежней, полупрезидентской системе правления.

В любом случае Навасардян считает данную инициативу правящей силы существенно запоздавшей - Конституция должна была подвергнуться изменениям уже через пару месяцев после избрания в 2018 году нового парламента. Постольку поскольку ее основные недостатки были известны, пожалуй, всем. Вопрос Конституции, на его взгляд, должен бы быть решен предельно быстро, если бы осуществившая революцию сила понимала, для чего она ее осуществила и, соответственно, каким видит будущее Армении.

На этом фоне, правящая партия и оппозиционные фракции в парламенте, по его оценкам, продолжают транжирить время на обсуждения и перепалки теперь уже вокруг кандидатур заместителей председателей парламентских комиссий. В этом свете, Навасардян убежден - Национальное собрание занимается совершенно иными вопросами, чем теми которыми оно должно заниматься. На его взгляд, поведение народных избранников совершенно не соответствует ни их миссии, ни текущей ситуации.

"Все это вызывает крайнюю озабоченность. И, судя по всему, причина подобного поведения парламентариев в том, что в реальности решения вместо них принимают совершенно иные люди. Но в любом случае, это их собственный выбор, все в их руках. И если бы эти люди решили вести себя как достойные политики, то они смогли бы задать, получить и дать ответы на многие вопросы. Но мы видим, что фактически они смирились с мыслью, что в парламентской республике решения принимают не они, а другие люди вне стен парламента", - подытожил Навасардян.