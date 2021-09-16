Четверг, 16 Сентября 2021 13:00

АрмИнфо. Следующая сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ состоится в Ереване в конце 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генсекретаря ОДКБ Станислава Зася.

<Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет уже, естественно, в Ереване в IV квартале следующего года", - сказал он журналистам по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.