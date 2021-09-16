Четверг, 16 Сентября 2021 11:49

АрмИнфо.Начальник Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян 16 сентября назначен председателем Антикоррупционного комитета сроком на 6 лет.

10 сентября в правительстве прошел этап собеседования кандидатов на должность председателя новообразованного Антикоррупционного комитета. Конкурсный совет представил правительству прошедших конкурс кандидатов на пост главы нового единого органа по раскрытию и расследованию коррупционных преступлений.

Все три кандидата прошли этап собеседования, в том числе начальник ССС Сасун Хачатрян. Наибольшее количество баллов в конкурсе набрал Хачатрян, возглавляющий ССС с 11 июня 2018 года. "Сасун Хачатрян: общая сумма баллов - 308, добропорядочность - 115. Давид Мкртумян: общая сумма - 257, добропорядочность - 121, Гарник Торосян: общая сумма - 202, добропорядочность - 107", - после собеседования были представлены результаты.

Выяснилось, что Хачатрян не задекларировал автомобиль, он ездит на машине Porsche Cayenne, которая принадлежит его шурину. У другого кандидата также нет собственного автомобиля. Гарник Торосян, имеющий лицензию адвоката и долгое время проработавший в полиции, сказал, что при необходимости водит машину своей жены. Другой кандидат на пост председателя Антикоррупционного комитета, Давид Мкртумян, не имеет юридического образования, он получил степень магистра финансов, работал в банковской системе. С апреля по август 2021 года Мкртумян был помощником руководителя аппарата Национального собрания, а до этого 6 лет проработал в Центральном банке и был уволен по инициативе работодателя.

Напомним, что в начале 2021 года было заявлено о создании Антикоррупционного комитета. Как отметил в своем выступлении тогдашний министр юстиции РА Рустам Бадасян, назначения в новую структуру, в том числе, на руководящие должности, будут производиться в рамках открытого конкурса. При этом, как отметил министр, для работников комитета, в отличие от сотрудников других следственных органов, будут введены более строгие требования и ограничения. Соответственно, им будут предоставлены дополнительные гарантии для полноценного осуществления своей деятельности.

В результате, по словам главы Минюста, в ряде структур, которые ранее в рамках своих полномочий занимались борьбой и противодействием коррупции, начнутся сокращения сотрудников. Речь, в частности, идет о Службе национальной безопасности, Специальной следственной службе, Следственном комитете и Комитете государственных доходов. Этих сотрудников планируется влить в состав новой структуры - Антикоррупционного комитета. Число сотрудников нового ведомства составит около 150 человек, в том числе не менее 30 следователей и 60 оперуполномоченных.

Новый единый орган по выявлению и расследованию коррупционных преступлений начнет работу примерно через месяц. Комитет будет осуществлять в том числе оперативно-розыскную деятельность. Между тем, созданная в 2007 году Специальная следственная служба будет упразднена.

На создание Антикоррупционного комитета Правительство Армении выделило 8 млрд. 203 млн. драмов, которые планируется потратить в 2021-2023 годах. Из данной суммы основная часть средств - около 5,1 млрд. драмов, уйдет на выплаты зарплат, коммунальные и офисные расходы. Кроме того, более 5 млрд. драмов планируется выделить на обеспечение нового ведомства зданием. Также 285,5 млн. драмов уйдет на техническое оборудование, а 192 млн. драмов - на обеспечение ведомства и его сотрудников транспортными средствами. Заработная плата сотрудников Комитета составит около 650 тысяч драмов без вычета налогов, а у председателя комитета - 700 тысяч драмов.