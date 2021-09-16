Четверг, 16 Сентября 2021 10:40

АрмИнфо.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии саммита ОДКБ - 16 сентября провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прибывшим в Душанбе для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает Asia-Plus Media Group, ссылаясь на пресс-службу президента Таджикистана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития таджикско- армянского сотрудничества.

Эмомали Рахмон, приветствовав Никола Пашиняна, отметил, что давние отношения между Таджикистаном и Арменией служат посылом для планомерного развития сотрудничества между странами.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития и расширения двухстороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, промышленности и культуры.

Была отмечена необходимость практической реализации ранее достигнутых соглашений, активизации работы межправительственной комиссии и на этой основе проведения торговых форумов.

На встрече были обсуждены и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в сообщении.

Напомним, что накануне вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Республику Таджикистан. Как сообщает пресс-служба главы правительства, в Душанбе 16-17 сентября премьер-министр примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также в совместном заседании Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее пресс-служба ОДКБ сообщала, что в ходе заседания он представит приоритеты Армении в период председательства в Организации.