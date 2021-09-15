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АрмИнфо.Азербайджанские полицейские задержали двух иранских водителей на участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан". Иран официально подтвердил факт задержания. Об этом было заявлено на заседании армянского парламента.
Напомним, что 12 сентября с 12:00 полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения.
По данному вопросу премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что <нам нужны крепкие нервы>, чтоб сегодня не поддаваться на провокации. Между тем, по сообщению иранского агентства <Ирна>, шесть иранцев, находящихся в заключении в Армении, были переданы Ирану. Освобождение произошло на основании договоренности между Тегераном и Ереваном о передаче осужденных. Согласно договоренности, Армения намерена отправить в Иран и других заключенных граждан Ирана, находящихся в армянских тюрьмах. Согласно сообщению посольства Ирана в Ереване, иранские осужденные были переданы на родину после усилий посольства и встреч между иранскими и армянскими официальными лицами.
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|Ряд участников акции протеста против строительства на территории "Физгородка, подвергнуты приводу
|Мариам Галстян избрана членом Комиссии по предотвращению коррупции
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|Аппарат премьера предлагает обеспечить медобслуживание членов семей президента, главы правительства и спикера НС за счет средств госбюджета
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|На учениях "Запад-2021" применяется опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе
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|Глава МИД Армении и французский сопредседатель указали на необходимость возобновления мирного процесса по Карабаху под эгидой МГ ОБСЕ
|Во всех административных районах Еревана будут созданы специальные парки для домашних собак
|В Тегеране отреагировали на ситуацию с иранскими большегрузами на дороге Горис- Капан
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|"Стань акционером": ОАО "ACBA Bank" выпустил первые акции - 500 000 общим объемом в 7.5 млрд драмов
|Институт молекулярной биологии НАН удостоился единственного гранта ANSO
|У Армении новые послы в Греции, Беларуси и Катаре
|Президент Армении осуществил кадровые перестановки в ВС страны
|Давид Самвелян: Я не возьмусь за написание очередной книги, если мне нечего нового сказать
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян и Тойво Клаар обсудили открытие региональных транспортных коммуникаций
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе обсудили вопросы региональной безопасности
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|Посол США: Размещение российских миротворцев в Нагорном Карабахе не входило в обсуждения МГ ОБСЕ
|На осенней сессии ПАСЕ будет представлен доклад "Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном"
|Джонатан Лакот: Франция готова рассмотреть обращения Армении в сфере безопасности
|В Баку проходят учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата- 2021"
|Армению посетит глава МИД Словакии
|Секретарь Совбеза Армении посетит Душанбе
|Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит попасть из Тбилиси в Казбеги всего за 1,5 часа
|Экс-глава Сюника: на территории Севлича азербайджанские военные возводят постоянные сооружения
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