Среда, 15 Сентября 2021 21:25

АрмИнфо.Азербайджанские полицейские задержали двух иранских водителей на участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан". Иран официально подтвердил факт задержания. Об этом было заявлено на заседании армянского парламента.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения.

По данному вопросу премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что <нам нужны крепкие нервы>, чтоб сегодня не поддаваться на провокации. Между тем, по сообщению иранского агентства <Ирна>, шесть иранцев, находящихся в заключении в Армении, были переданы Ирану. Освобождение произошло на основании договоренности между Тегераном и Ереваном о передаче осужденных. Согласно договоренности, Армения намерена отправить в Иран и других заключенных граждан Ирана, находящихся в армянских тюрьмах. Согласно сообщению посольства Ирана в Ереване, иранские осужденные были переданы на родину после усилий посольства и встреч между иранскими и армянскими официальными лицами.