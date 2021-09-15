Среда, 15 Сентября 2021 17:57

АрмИнфо.Армения готова как можно скорее начать процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе встречи со своим российским коллегой Николаем Петрушевым, которая состоялась в Душанбе в рамках совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата Совбеза, собеседники обсудили ситуацию на Южном Кавказе. В частности, Григорян представил своему российскому коллеге обстановку в стране, создавшуюся еще с мая с.г. в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении. В этом контексте он подчеркнул, что любое посягательство на территорию Республики Армения недопустимо.

Говоря о возможности установления прочного мира в регионе, Григорян напомнил заявление правительства Армения об <эре мира>, которая принесет прочный мир и развитие в регион Южного Кавказа, придав при этом важность разблокировки всех инфраструктур. В свою очередь Николай Патрушев также отметил важность продолжения работ по процессу разблокировки коммуникаций, который, по его мнению, предоставит возможность обеспечить стабильный мир в регионе. Вместе с тем, коснувшись усилий по решению нагорно-карабахского конфликта, секретарь Совбеза РФ отметил важность активизации процесса урегулирования в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Согласно источнику, одной из ключевых тем беседы был вопрос возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц в Азербайджане.

Армен Григорян в очередной раз напомнил о невыполнении Азербайджаном положений, закрепленных в заявлении от 9 ноября 2020 года, согласно которым все пленные должны были быть возвращены на Родину. Секретарь Совета безопасности Армении выразил надежду, что благодаря усилиям российской стороны станет возможным скорейшее возвращение на родину всех армянских пленных.