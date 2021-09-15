Среда, 15 Сентября 2021 17:28

АрмИнфо. Посол США в Армении Линн Трейси на встрече с журналистами коснулась незаконных действий, совершаемых азербайджанскими военными на дороге Горис-Капан Сюникской области РА.

"То, что мы видим в Сюникской области, в частности, на дороге Горис-Капан, очень важно. В этом смысле мы постоянно подчеркивали - после заявления о прекращении огня от 9 ноября есть необходимость всеобъемлющего урегулирования, и, что Армения и Азербайджан должны суметь достичь долгосрочного мира", - заявила глава американской дипмиссии в РА.

12 сентября Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. В связи с ситуацией парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) потребовала найти формат для организации обсуждения ситуации с участием главы СНБ. Как заявил Арцвик Минасян, сообщение СНБ Армении не только не вытекает из национальных интересов Республики Армения, но "оно беззубое и ни о чем", более того - "в сообщении СНБ РА полностью используется азербайджанская терминология". Как заявил журналистам депутат от "Айастан", экс-губернатор Сюникской области Ваге Акопян, "в условиях вседозволенности азербайджанская сторона наглеет, останавливает иранские грузовики. Водители, чтобы им был разрешен дальнейший проезд до Еревана, вынуждены платить своеобразную таможенную пошлину".

13 сентября в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана заявили, что Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.