Среда, 15 Сентября 2021 17:01

АрмИнфо.Губернатор Сюникской области Армении Меликсет Погосян накануне принял новоназначенного вице-посла США в РА Чипа Лайтинена. Его сопровождали новоназначенные военный атташе при посольстве и глава политического и экономического отдела посольства США в Армении.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, по словам Чипа Лейтинена, посол США в Армении Линн Трейси пожелала, чтобы они совершили свой первый визит в Армении именно в Сюник, подчеркнув, что эта область является приоритетной с точки зрения работы посольства.

Вице-посол США выразил желание на месте ознакомиться с ситуацией и понять, как они могут продолжать поддержку демократическому и экономическому развитию, а также узнать о проблемах безопасности.

Меликсет Погосян представил ситуацию в регионе в послевоенный период, озабоченности руководства и населения региона, проблемы, с которыми они сталкиваются в связи с новой ситуацией на границе. Губернатор выразил готовность к активному сотрудничеству и выразил надежду на то, что программы USAID, осуществляемые в регионе, будут носить продолжительный характер.