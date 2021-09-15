Среда, 15 Сентября 2021 11:25

АрмИнфо. Ани Испирян назначена заместителем министра экономики Армении.

Соответствующее решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 14 сентября.

Ани Испирян родилась в 1992 году в Ереване, в 1999 году с семьей переехала в Москву. Окончила Экономический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (бакалавр и магистр экономики, дипломы с отличием). Также проходила обучение в Парижской школе бизнеса по программе <Финансовая экономика>. Сферой научных интересов являются монетарная и фискальная политики, институциональная экономика, финансовые рынки.

Карьеру начала в научно-исследовательском институте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, пройдя путь от младшего научного сотрудника до начальника отдела управления рисками инвестиционных проектов оборонно-промышленного комплекса. Является автором ряда научных статей, посвящённых проблемам этой отрасли. В рамках программы "iGorts" работала в Министерстве экономики Республики Армения над разработкой инвестиционной политики, занимаюсь сопровождением конкретных инвестпроектов, а также оказываю консультационную поддержку в текущих вопросах.