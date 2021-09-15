Среда, 15 Сентября 2021 11:08

АрмИнфо. Следственный комитет Армении предъявил обвинение заместителю главы административного района Кентрон в превышении должностных полномочий.

Согласно информации следственного комитета, в ходе расследования выяснилось, что заместитель главы административного района Кентрон, исполняющий обязанности главы административного района, - должностное лицо, наделенное организационно- управленческими полномочиями, 11 мая 2021 года в районе 10:00 часов, вместе с главным специалистом отдела по коммунальным вопросам и несколькими сотрудниками зашел в кабинет начальника управления градостроительства и землепользования, с требованием написать заявление об увольнении. Получив отрицательный ответ, избил начальника управления.

"При совокупности полученных доказательств исполняющему обязанности главы административного района было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 309 УК РА (превышение должностных полномочий: деяние, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств, - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.-ред.)", - говорится в сообщении СК РА.

Предварительное следствие по делу завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру с ходатайством о направлении обвинительного заключения в суд.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации района Кентрон Еревана избил подчиненного. Как рассказали журналистам сотрудники администрации, заместитель главы администрации района Кентрон вступил в спор с одним из работников и избил последнего. 12 мая замглавы районной администрации Армен Азизян и главный специалист Арман Давоян были задержаны. Полиция РА сообщила СМИ, что в связи с происшествием возбуждено уголовное дело: Часть 2 статьи 309 УК РА (превышение служебных полномочий в сочетании с насилием), совершенная с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). "По факту уголовного дела задержаны два человека", - сказали в полиции.