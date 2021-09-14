Вторник, 14 Сентября 2021 15:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 сентября принял делегацию, возглавляемую главой МИД Словакии Иваном Корчаком, прибывшим в Ереван с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в ходе встречи затронул ситуацию в регионе, создавшуюся в результате развязанной Азербайджаном агрессии против Республики Арцах, невыполнения Азербайджаном договоренностей по возвращению армянских военнопленных и вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении.

Глава правительства подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он также коснулся сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом, подчеркнув важность помощи, оказываемой реформам для развития и укрепления демократии в Армении.

Глава МИД Словакии отметил заинтересованность своего правительства в развитии многостороннего сотрудничества с Арменией. Корчок заявил, что Словакия ценит усилия Армении, направленные на установление стабильности и мира в регионе и отметил важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Глава МИД Словакии счел необходимым меры по укреплению доверия в регионе, выразив поддержку своей страны усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.