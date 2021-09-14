Вторник, 14 Сентября 2021 14:15

АрмИнфо.Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook сделал запись на армянском языке.

"Как и обещал в августе прошлого года сегодня вечером первая партия из 25 000 доз вакцины будет доставлена нашим армянским друзьям. Солидарность в действии в борьбе с пандемией COVID-19", - написал лидер Франции.

Отметим, что первая партия вакцины AstraZeneca, состоящая из 25 000 доз, отправленная Францией, утром 14 сентября прибыла в ереванский международный аэропорт "Звартноц". Поставки оставшихся партий вакцин продолжатся завтра и в ближайшие недели.