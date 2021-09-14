Вторник, 14 Сентября 2021 14:14

АрмИнфо.Правящая фракция "Гражданский договор" и парламентская оппозиция пришли к общему знаменателю по вопросу проведения обсуждения в связи с ситуацией на дороге Горис-Капан с участием глав СНБ, МИД. КГД и Генпрокурора РА. Об этом на брифинге с журналистами сообщил секретарь фракции "Айастан" Арцвик Минасян.

12 сентября Служба национальной безопасности Армении сообщила, что с 12:00 12 сентября полиция Азербайджана начала останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке Эйвазлы (недалеко от армянского села Воротан) трассы Горис-Капан. В связи с ситуацией накануне парламентская фракция "Айастан" ("Армения" -ред.) потребовала найти формат для организации обсуждения ситуации. Как заявил Арцвик Минасян, сообщение СНБ Армении не только не вытекает из национальных интересов Республики Армения, но "оно беззубое и ни о чем", более того - "в сообщении СНБ РА полностью используется азербайджанская терминология". Между тем, за этот период, по его словам, власти Армении так и не выступили с обстоятельным объяснением ситуации, указал он. Как заявил журналистам депутат от "Айастан", экс- губернатор Сюникской области Ваге Акопян, "в условиях вседозволенности азербайджанская сторона наглеет, останавливает иранские грузовики, затем, чтобы им был разрешен дальнейший проезд до Еревана, вынуждены платить своеобразную таможенную пошлину".

Отметим, что согласно СМИ, ранее Министерство обороны Азербайджана направило в российское оборонное ведомство и командованию миротворческих сил в Нагорном Карабахе письма по поводу "незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджана, где временно размещены миротворцы РФ". В письмах, согласно Интерфакс.аз, отмечалось, что "такие случаи противоречат трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года. В них была выражена просьба предотвращать такие случаи". В Минобороны АР подчеркнули, что "юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Баку, такие случаи являются нарушением законов страны".

13 сентября в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана заявили, что Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом". "Согласно кодексу, транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана", - говорилось в сообщении ведомства.