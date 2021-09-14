Вторник, 14 Сентября 2021 14:14

АрмИнфо.Несмотря на звучащие в последнее время разговоры о наличии неких положительных сигналов со стороны Турции на армянском векторе, заявления и действия противоположной стороны совершенно не оставляют места для оптимизма. Подобное мнение выразила АрмИнфо экс-депутат НС Армении, азербайджановед Татевик Айрапетян.

25 августа президент Турции Эрдоган на встрече с послами ряда стран заявил о "создании после завершения оккупации Нагорного Карабаха условий для долгосрочного мир". "Если Армения воспользуется этим шансом, то Анкара предпримет необходимые шаги. "Региону нужен конструктивный подход. И даже при наличии разногласий, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Желаю успехов новому правительству Армении, которое заявило о готовности двигаться в этом направлении",

- заявил он. 27 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил следующее: "мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами".

"В Кашатагском районе идут совместные турецко-азербайджанские военные учения. Есть и другие индикаторы, подтверждающие, мягко говоря, наличие расхождений между положительными сигналами из Анкары и ее реальными действиями. В этом свете, последние заявления из Еревана и Анкары позволяют предполагать существование в данном направлении иных, на данном этапе не подлежащих обнародованию, процессов", - подчеркнула она.

По оценкам эксперта, с учетом безуспешности попыток нормализации отношений между Арменией и Турцией в прошлом, армяно-турецкие отношения являются достаточно сложным кейсом региональной политики. На ее взгляд, проблемы между Ереваном и Анкарой многослойны и отнюдь не ограничиваются вопросом разблокирования армяно- турецкой границы. В этом свете, Айрапетян выразила надежду на то, что соответствующие ведомства в Ереване учитывают и просчитывают все возможные риски и последствия шагов в направлении Анкары.

С учетом наличия пункта 9 (разблокирование всех коммуникаций в регионе - Ред.) в трехстороннем заявлении лидеров Армении, России и Азербайджана от 9-го ноября 2020 года, Айрапетян считает текущие процессы между Арменией и Турции вполне логичными. Более того, по ее оценкам, действия по реализации данного пункта уже стартовали. Проблема, на взгляд эксперта, заключается в возможном выдвижении Анкарой Еревану на этом пути нового пакета предусловий.

Комментируя текущую политику Азербайджана на этом фоне, азербайджановед охарактеризовала ее как направленную на достижение делегитимизации российского военного присутствия в Арцахе. На ее взгляд, Баку сегодня совершенно очевидным образом прилагает все усилия с целью создать основания для ухода российских миротворцев из Арцаха.

"Гарантирование миротворцами физической безопасности арцахцев, заявления стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости всеобъемлющего политического решения конфликта и определения статуса Арцаха на 180 градусов противоречат духу и логике заявлений и намерений Баку. И именно присутствие российских миротворцев является основной гарантией предотвращения физического уничтожения и вытеснения наших соотечественников с их домов и родины. Понятно, что в Баку решение конфликта видят именно так", - подытожила Айрапетян.