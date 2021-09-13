Понедельник, 13 Сентября 2021 20:52

АрмИнфо.На российско-белорусских учениях "Запад-2021" применяется опыт боевых действий в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны РА.

Так, в армянском оборонном ведомстве проинформировали, что глава МО РА Аршак Карапетян на военном полигоне "Мулино" в Нижнем Новгороде наблюдал за основным этапом совместного стратегического учения вооруженных сил России и Белоруссии "Запад 202". Кроме России и Белоруссии, участие в учениях принимают также вооруженные силы Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

С армянской стороны в учениях участвует батальон, состоящий из танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений.

"В основе учений заложен опыт недавних боевых действий, в частности, в Сирийской Арабской Республике и Республике Арцах. Также были разработаны новые способы и методы совместных операций", - говорится в сообщении МО РА.

Военнослужащие отработают отражение наступления противника, ведение маневренной обороны, нанесение сосредоточенного огневого удара и разгром вклинившейся группировки условного противника.

Учения проходят с 10 по 16 сентября на девяти военных полигонах России, в акватории Балтики и на пяти полигонах Белоруссии. Участие примут около 200 тыс. военных, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники,15 кораблей.