Понедельник, 13 Сентября 2021 20:26

АрмИнфо. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отреагировал на ситуацию, сложившуюся с иранскими большегрузами на дороге Горис-Капан Сюникской области Армении.

Так, согласно иранским СМИ, комментируя ситуацию Хатибзаде заявил, что отношения с соседями являются для Ирана приоритетом, который отражен в качестве основополагающего подхода внешней политики президента Ибрагима Раиси.

"Мы стараемся использовать возможности Исламской Республики Иран для регионального развития, мира и стабильности с участием всех соседей. В частности, на повестке дня стоят наши отношения с Арменией, как и с другими нашими соседями", - сказал Хатибзаде.

12 сентября, стало известно, что азербайджанские полицейские на дороге Горис-Капан Сюникской области Армении останавливают иранские грузовики для проверки документов и грузов. Эту информацию подтвердили и в СНБ Армении.

Меж тем в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что "азербайджанские силовики на своем пропускном пункте" в Воротане требуют от иранских грузовых машин сумму, эквивалентную 50 000 драмов, чтобы позволить пересечь дорогу. Более того были представлены фото-доказательства о том, что водитель заплатил 50 000 и ему выдали соответствующий чек об оплате. Высшее руководство Армении пока хранит гробовое молчание в связи со сложившейся ситуацией.