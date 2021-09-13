Понедельник, 13 Сентября 2021 16:41

АрмИнфо. Я совершенно не исключаю, что ожидающиеся этой осенью в нашей стране выборы в органы местного самоуправления положат начало очередному этапу новых внутриполитических процессов. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Оппозиция, судя по всему, намерена принять активное участие в данных выборах. И любое присутствие в Совете старейшин того или иного города и даже села вполне может рассматриваться как плацдарм для будущей борьбы за власть. Блок "Айастан" уже охарактеризовал мандаты в рамках выборов в органы местного самоуправления как окопы для будущей борьбы с властью", - подчеркнул он.

22 сентября в Армении стартует агитационная кампания выборов в органы местного самоуправления, которая продлится до 15 октября. В выборах по пропорциональной избирательной системе примут участие правящая партия "Гражданский договор", блок "Айастан", Республиканская партия Армении, партия "Армянский национальный конгресс", региональные силы.

Согласно политтехнологу, для оппозиции предстоящие выборы в органы местного самоуправления являются еще одним шансом укрепить собственные позиции перед очередным, вполне возможным, внутриполитическим кризисом. В этом свете, Акопян подчеркнул, что данные внутриполитические процессы могут даже не иметь ровно никакого отношения к очередным общегосударственным выборам.

Власть в свою очередь, по оценкам Акопяна, пытается продолжить выстраивать собственную вертикаль власти посредством благоприятных для себя итогов теперь уже выборов в органы местного самоуправления. Заполучив исполнительную, законодательную власть, пытаясь завладеть и властью судебной, теперь "Гражданский договор" замахнулся на органы местного самоуправления.

Ускорение проведения выборов со стороны правящей силы, приспособление территорий под собственные кадровые и иные ресурсы он считает наглядным подтверждением намерений и повышенных аппетитов. Акопян, в этом свете, отметил, что ГД назначает и.о. глав местных администраций, которые в течение пары месяцев создают все необходимые предпосылки для ее победы на выборах, включая - в случае необходимости, укрупнение общин.

"Власть ведет борьбу за доступ к административным ресурсам, будучи крайне заинтересованной в закреплении успеха, достигнутого на парламентских выборах, и завершить формирование вертикали власти. Пашинян и его ближайшее окружение прекрасно понимают, что политический кризис никуда не делся. А при определенных обстоятельствах он вполне может возвратиться в горячую фазу, в том числе, в увязке с электоральными процессами. Все это позволяет зафиксировать серьезную подготовку к местным выборам, как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. И конечно, подготовку к вполне возможному обострению внутриполитической ситуации", - подытожил политтехнолог.