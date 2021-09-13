Понедельник, 13 Сентября 2021 15:31

АрмИнфо.В Баку впервые начались совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана "Три брата-2021".

Как сообщает МО Азербайджана, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.

Международные учения "Три брата-2021" продлятся до 20 сентября. Подобные учения с участием спецподразделений Турции, Пакистана и Узбекистана "Щит содружества - 2019" были проведены в 2019 году.