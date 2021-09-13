Понедельник, 13 Сентября 2021 10:55

АрмИнфо.Парламентская делегация Казахстана под руководством председателя Комитета по международным связям, обороне и безопасности Мажилиса Казахстана Айгуль Куспан 12 сентября посетили оккупированный Шуши и Физули.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на отдел связей с общественностью Милли Меджлиса АР, в Шуши казахстанские депутаты ознакомились с Крепостными стенами, посетили мечеть и Музей ковров.

В тот же день члены казахской делегации прибыли в город Физули и ознакомились с первым международным аэропортом, построенном в рекордные сроки после окончания широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.