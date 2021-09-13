Понедельник, 13 Сентября 2021 10:33

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Нидерландов в РА Николас Схермерс в ходе состоявшейся встречи выразили удовлетворение положительной динамикой в армяно-нидерландских отношениях и высоким уровнем политического диалога.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны отметив важность открытого относительно недавно с резиденцией в Ереване посольства Нидерландов в деле углубления сотрудничества.

Арарат Мирзоян подчеркнул готовность армянской стороны углублять взаимодействие в сферах сельского хозяйства, инноваций и информационных технологий.

В контексте осуществляемых в Армении реформ стороны подчеркнули важность сотрудничества по укреплению демократических институтов, прав человека и верховенства закона.

Собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся в результате 44-дневной войны в Арцахе, а также гуманитарные проблемы, требующие срочного решения. Была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил позицию нидерландской стороны относительно развязанной Азербайджаном агрессии против Арцаха, а также принятие парламентом Нидерландов резолюций, осуждающих действия Азербайджана и Турции.

В то же время, Мирзоян подчеркнул, что последовательные провокационные действия и агрессивная риторика Азербайджана должны получить адекватную и адресную реакцию международного сообщества.