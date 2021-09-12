Воскресенье, 12 Сентября 2021 21:50

АрмИнфо. Вопрос решения статуса Нагорного Карабаха останется в повестке Минской группы ОБСЕ. Об этом журналистам заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Армения Линн Трейси.

<Мы делаем все возможное, чтобы вновь вернуть две стороны в формат переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ. Потому что считаем, что вопрос можно решить только за столом, в рамках переговоров. Напряженная ситуация и конфликт, длившийся 30 лет не может быть решена за одну ночь. Но есть определенные фундаментальные вещи, которым мы придаем важность>, - сказала Посол.

В этой связи она отметила, что нет идеальных платформ, однако

Минская группа ОБСЕ имеет мандат, легитимность. <Мы рассматриваем ее, как соответствующую платформу для переговоров>, - заметила дипломат.

Говоря о пленных, Линн Трейси выразила надежду, что все армянские пленные будут возвращены домой. При этом она напомнила позицию правительства Армении, которое не приступит к широкомасштабным обсуждениям, пока не будет решен вопрос с пленными.

Касаемо бесчеловечного отношения Азербайджана к армянским пленным, Посол сказала, что призывает все страны уважать основные права человека. Она отметила, что США знакомы с докладом Омбудсмена и другими докладами, полученными из других источников. <Мы будем и дальше внимательно следить за подобными проявлениями, вести переговоры со всеми сторонами касаемо их ответственности с точки зрения защиты права человека>, - подчеркнула Посол.