Пятница, 10 Сентября 2021 20:27

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Сюникской области отклонил ходатайство адвоката о замене содержания под стражей главы общины Гориса Аруша Арушаняна залогом.

В основе ходатайства стороны защиты положено то, что одна стадия судебного разбирательства уже фактически завершилась и вероятность воспрепятствования расследованию, зафиксированная судом в ходе предварительного производства, снижается, поскольку все свидетели по уголовному делу уже допрошены. Однако суд отклонил поданное ходатайство.

Как заявил адвокат Арушаняна Эрик Алексанян, решение будет обжаловано, поскольку таким образом, в том числе, нарушается право Арушаняна избирать и быть избранным. Ранее сообщалось, что арестованный мэр Гориса примет участие в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 17 октября в составе блока партий "Возрождающаяся Армения" и "Национальная повестка". Блок будет называться его именем "Аруш Арушанян". Как заявили его адвокаты, арест не является правовым препятствием для участия в выборах.

Напомним, мэру Гориса Арушу Арушаняну, который был включен в избирательный список блока "Айастан", возглавляемого 2-м президентом РА Робертом Кочаряном, предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 35-154.2, п.4 ч.2 статьи 38-149 и ч.3 статьи 38- 154.2. Ранее ССС сообщила, что Арушанян за несколько дней до внеочередных выборов встречался с руководителем общины Караундж Лусине Аветян и предложил материальную помощь тем избирателям, которые пообещают проголосовать за блок. Л.А. отказалась, планируемое преступление не было доведено до конца по не зависящим от Арушаняна обстоятельствам.

Сообщалось, что 28 апреля Л.А. по требованию Арушаняна организовала встречу с жителями, просившими помощи для решения своих проблем. Затем мэрией Гориса было перечислено 100.000 - 220.000 драмов. Арушаняну инкриминируется препятствование свободному волеизъявлению граждан, использование служебной зависимости для голосования в пользу упомянутого блока. Так, он поручил Л.А. возглавить предвыборный штаб в Караундже и объединить ресурсы для агитации в пользу блока <Армения>. Воспользовавшись уязвимым положением избирателей, Л.А. принудила их проголосовать в пользу блока.

15 июля с.г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поддержала ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении главы общины Гориса и о согласии на лишение его свободы. -