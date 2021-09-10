Пятница, 10 Сентября 2021 20:26

АрмИнфо.26 августа турецкая газета <Джумхурриет> опубликовала сообщение со ссылкой на Высший Военный Совет Турции о назначениях на высшие воинские посты в турецкой армии. Об этом сообщает Turan. Согласно агентству, в официальном сообщении Совета говорится о назначении 141 генерала и адмирала в командовании всех родов войск и войсковых соединений.

В данном списке фигурирует имя Начальника оперативного управления Сухопутных войск генерала Бахтияра Эрсая, который назначен командующим <Азербайджанской оперативной группой>. Генерал Эндер Гюнер назначен начальником штаба <Азербайджанской оперативной группы>.Бригадный генерал Абдулла Катырджи назначен командующим Мониторингового центра в Карабахе.

Как стало известное агентству Turan от информированного источника, вопрос о создании <Азербайджанской оперативной группы> возник некоторое время назад, когда обсуждался вопрос об отправке турецкого воинского контингента в Азербайджан. Несмотря на то, что этого не произошло, само решение с повестки дня не снято и будет реализовано в случае необходимости. Обнародование имен этих генералов, а также самого факта об <Азербайджанской оперативной группе> имеет цель показать, что данный вопрос не снят с повестки дня, отметил источник.

Агентство отмечает, что после появления данной публикации ни в Азербайджане, ни в Турции опровержения не последовало.