Пятница, 10 Сентября 2021 13:10

АрмИнфо.Уходящий губернатор Араратской области Размик Тевонян на фейсбуковской странице областной администрации прокомментировал разговоры о своей отставке, в частности, о том, что, якобы, причиной стала готовившаяся передача села Тигранашен Азербайджану.

"В прессе, на разных социальных площадках выдвигаются различные версии моей отставки, одна из которых заключается в том, что "был подписан документ о сдаче Тигранашена, что послужило поводом для моей отставки". Официально заявляю, что слухи о передаче Тигранашена - надуманные, такое никогда не обсуждалось и не будет обсуждаться. Прошу, воздержитесь от лживых и беспочвенных спекуляций", - написал он.

Напомним, что Тевонян был назначен на пост губернатора Араратской области 10 декабря 2020 года. Накануне в прессе появилась информация о его отставке, в областной администрации не стали называть причины.

В тот же день, некоторые СМИ, коснувшись решения правительства об укрупнении общин, указали на то, что село Тигранашен не будет включено ни в одну из предстоящих к укрупнению общин.

Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Армении Сона Арутюнян однако, прокомментировав данную информацию, заявила, что село Тигранашен считается частью общины Паруйр Севак, а Тигранашен как населенный пункт включен в укрупненную общину Арарат. То есть, в законопроекте перечисляются общины, которые войдут в состав объединяемых общин, а не населенные пункты. "Село Тигранашен включено в пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в законы "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении" - в список населенных пунктов общины Арарат Араратской области", - говорилось в комментарии Минтерруправления и инфраструктур.