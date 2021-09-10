Пятница, 10 Сентября 2021 11:06

АрмИнфо. Бывший командующий миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов позитивно оценил работу российских миротворцев в этом регионе. Об этом он заявил на встрече с участниками всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества" в Махачкале.

"Оцениваю (деятельность миротворческой миссии РФ) только положительно. Оценку нам дает мирное население - сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет - возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально", - сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. "Первые пять лет - по соглашению, подписанному главами трех государств. Впоследствии будет принято решение о дальнейшем продлении [пребывания] российского миротворческого контингента", - добавил он в беседе с ТАСС.

Герой России Рустам Мурадов завершил свою миссию в качестве командующего миротворческими войсками РФ в Нагорном Карабахе 6 сентября. Командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер- министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.