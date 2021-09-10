Пятница, 10 Сентября 2021 10:42

АрмИнфо.Процесс выплаты пенсий и пособий по уходу за ребенком за сентябрь 2021 года будет завершен в ближайшие дни, на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила пресс-секретарь Министерства труда и по социальным вопросам Зара Манучарян.

Накануне ЗАО "Айпост" ("Армпочта"-ред.) сообщило, что с 16:00, 9 сентября временно не выплачиваются пенсии и пособия по уходу за ребенком до 2 лет, выдаваемые наличными, из-за того, что "не получено достаточно денежных средств со стороны Единой социальной службы министерства труда и социальных вопросов".

"Для выплаты государственных пенсий и пособий по уходу за ребенком до двух лет "Айпост" и банки в сентябре получили финансирование в размере более 97% от суммы, подлежащей выплате", - написала представитель Министерства труда и по социальным вопросам.

Манучарян заверила, что процесс выплаты будет завершен в ближайшие дни.