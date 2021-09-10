Пятница, 10 Сентября 2021 10:40

АрмИнфо.В Баку Состоялось 17-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Под сопредседательством с казахстанской стороны министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, с азербайджанской - министра энергетики Парвиза Шахбазова.

Стороны обсудили актуальные аспекты двусторонних отношений.

Как отметил Бахыт Султанов, площадка МПК позволяет <сверить часы> по наиболее важным и перспективным направлениям сотрудничества двух стран. <Последние несколько экономических кризисов, к сожалению, замедлили темпы развития нашего торгово- экономического сотрудничества. Нам необходимо новый импульс нашим взаимоотношениям, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста. У нас есть четкий индикатор - главы государств поставили перед нами задачу: увеличить объемы взаимной торговли минимум в 2 раза в ближайшее время>, - отметил Султанов.

Для успешного восстановления торгово-экономических связей казахстанская сторона предложила Азербайджану рассмотреть вопрос восстановления прямого авиасообщения и проработать взаимное признание паспортов вакцинации. Также РК в случае заинтересованность азербайджанской стороны готова рассмотреть возможность поставки в Азербайджан вакцины <КазВак>. Казахстан также готов поставить аппараты ИВЛ казахстанского производства.

В рамках расширения взаимной торговли Бахыт Султанов предложил рассмотреть возможность замещения импортных товаров на своих рынках, продукцией, произведенной в Казахстане и Азербайджане. <Следующим шагом для расширения торгово-экономических взаимоотношений является, на наш взгляд, промышленная и сельскохозяйственная кооперация, нацеленная на производство экспортоориентированной продукции>, - заявил Султанов.

Казахстанский министр предложил азербайджанской стороне подключиться к создаваемой Евразийской товаропроводящей системе через создания на территории Азербайджана <узловые центры притяжения сельскохозяйственной продукции>. <Это позволит получить <зеленые коридоры> для экспорта продукции вашего АПК не только в Казахстан, но и на рынки других стран>, - отметил сопредседатель МПК.

В свою очередь Парвиз Шахбазов отметил важную роль Межправительственной комиссии в устойчивом развитии политических, экономических и гуманитарных связей между Азербайджаном и Казахстаном и выразил уверенность в том, что сегодняшнее мероприятие будет плодотворным в создании новых возможностей для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества, основанного на взаимных интересах. Министр подчеркнул, что Азербайджан и Казахстан связаны прочными узами дружбы и братства, основанными на общей истории, схожих культурных и духовных ценностях.

Шахбазов также отметил, что за 7 месяцев 2021 года товарооборот между двумя странами составил 62 миллиона долларов США и имеется большой потенциал для увеличения объема экспортно- импортных операций по всем направлениям торгового сотрудничества: <В Азербайджане зарегистрировано 152 казахстанских предприятияй, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта. В 1995-2021-х годах Азербайджан инвестировал в Казахстан 203,7 миллиона долларов США, а Казахстан - 94,8 миллиона долларов США>. Было также отмечено, что наблюдается положительная динамика двусторонней торговли в энергетической сфере: <Сырая нефть и нефтепродукты Казахстана сегодня перевозятся через Каспийское море и Азербайджан на черноморские терминалы. В 2020 году компания <SOCAR Trading S.A.> закупила 106 тыс. тонн сырой нефти казахстанского происхождения с целью увеличения поставок на мировой рынок по трубопроводу Баку- Тбилиси-Джейхан. За семь месяцев этого года этот показатель составил 71 тысячу тонн>, - добавил министр. Он также подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане принимаются комплексные меры в области энергоэффективности и увеличения доли возобновляемых источников энергии в производстве и потреблении энергии. Также было отмечено, что будет рассмотрена возможность сотрудничества с казахстанскими компаниями, заинтересованными в обмене опытом в этом направлении.

По итогам встречи стороны подписали Протокол семнадцатого заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

<Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества наших стран. Новые постковидные реалии мировой экономики стимулируют пересмотр традиционных форматов. И, оценивая текущую ситуацию, нам необходимо подстроится под новые вызовы. Данные по товарообороту наших стран наглядно показывают, что мы не используем существующий потенциал сотрудничества. Казахстан готов в самое ближайшее время нарастить поставки востребованных азербайджанской экономикой товаров: в металлургической отрасли, в пищевой промышленности нефтехимической отрасли и т.д. Казахстан также заинтересован в поставках отдельных товаров. Например, продукции агропрома, нефтехимии и ряда других производственных товаров.

Кроме традиционных торгово-экономических связей мы можем и должны выстроить взаимодействие в эффективной перестройке транспортно-логистических торговых цепочек. Это важно сделать до полного восстановления международной торговли. По прогнозам, уже к 2028 году объем торговых потоков по миру вырастет на 45%. И основная часть логистики придется на наземный транспорт. И наша задача сейчас

- правильно встроить наш Транскаспийский транспортный коридор в мировую систему поставок>, - прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов итоги проведенного заседания Комиссии.