Пятница, 10 Сентября 2021 10:39

АрмИнфо.Не говорить о разблокировании границ, установлении дипломатических отношений с Турцией и Азербайджаном ввиду итогов прошлогодней войны и наличия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года власти Армении просто не могут. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Понятно, что в текущей ситуации Турция и Азербайджан стремятся принудить Армению к фактически односторонним уступкам. Поскольку предложить что-то взамен Еревану, по большому счету, нечего. Ситуация очень непростая и своими заявлениями правительство стремится внушить все это обществу. Туркам и азербайджанцам нужен безопасный коридор через территорию Армении. В ответ на что, Армения предлагает открыть все коммуникации, как это предусмотрено все тем же соглашением от 9 ноября", - заметил он.

Согласно Искандаряну, Армения пока что держится, однако, в своем нынешнем состоянии отстаивать собственные интересы за переговорным столом с Турцией и Азербайджаном объективно не способна. Более того, политолог убежден, что процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном на самом деле не имеет никакого отношения ни к демаркации, ни к делимитации.

"Я конечно, не отрицаю, что трехсторонняя комиссия с участием вице-премьеров Армении, России и Азербайджана работает в направлении разблокирования коммуникаций, но то, насколько все это эффективно остается большим вопросом. Особенно в условиях проигранной Арцахом и Арменией войны и сопутствующего резкого понижения уровня безопасности и имиджа нашей страны", - заметил он.

Отметив, что построение государства и государственности осуществляется посредством сложного и долгого пути, Искандарян подчеркнул, что 30 лет независимости Армении в исторической проекции для этого являются крайне скромным сроком. На его взгляд, построение государства требует поколений труда. Однако, другого пути, на его взгляд, не бывает. Соответственно, необходимо продолжать по нему идти и строить государственность дальше.

На этом фоне, Турция и Азербайджан, согласно Искандаряну, также не достигли поставленных целей, в частности разрешения карабахской проблемы в их понимании. Поскольку на территории Азербайджана, в реальности в существенно ущемленной в размерах, Нагорно-Карабахской Республике опять-таки в их понимании, проживают более 100 тысяч человек никак не подконтрольных Баку.

"Соответственно, с 44-х дневной войной ничего не закончилось. Азербайджан продолжает развивать армию, закупать вооружения, взаимодействовать с турецкой армией, проводить совместные военные учения с Турцией. И сегодня Алиев фактически создает у себя небольшую турецкую армию, а тысячи азербайджанских военных проходят переподготовку в Турции. При этом, прямо сейчас развязывание Азербайджаном очередной широкомасштабной войны возможным не представляется. Но, в принципе, сама эта перспектива существует сегодня и, кстати, существовала всегда", - подытожил Искандарян.