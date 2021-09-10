Пятница, 10 Сентября 2021 10:35

АрмИнфо. Противоречия в позициях и подходах сторон урегулирования конфликта вокруг Арцаха были всегда. Соответственно, сегодняшние противоречия Еревана и Баку в вопросе восстановления мирного процесса в рамках МГ ОБСЕ по Арцаху отнюдь не означают, что все возможности по возобновлению переговоров исчерпаны.

Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"Думаю, что в случае возникновения соответствующего желания и главное его утверждения сопредседателями Минской группы ОБСЕ в пользу возобновления переговоров, они возобновятся. Не исключаю, что они возобновятся уже с обновленной повесткой. Очень возможно, что в переговорной повестке появятся некоторые новые тонкости. Однако, формирование этой повестки вполне возможно. А в случае Армении - это необходимо", - подчеркнул он.

Помимо азербайджанского вторжения на территорию Армении, незаконного и противоречащего трехсторонним договоренностям удерживанию в плену граждан Армении, некоторым другим вопросам, частью переговорной повестки, согласно дипломату, вне всяких сомнений, должна стать проблема статуса Арцаха. Вопросы, связанные с территориальной целостностью Арцаха, отдельные вопросы Шуши и Гадрутского района Арцаха.

Еще одним важным, на взгляд дипломата, пунктом переговорной повестки является постановка акцента армянской стороной переговоров на нарушении Азербайджаном соглашения о бессрочном перемирии от 1994 года. Согласно Меликяну, тем самым Баку собственноручно вытолкнул себя с правового поля урегулирования конфликта.

Не исключая возможности подписания Ереваном мирного соглашения с Баку и признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана, Меликян считает это вопросом времени. И именно по этой причине ожидает возвращения в повестку вопроса определения статуса Арцаха. По прогнозам дипломата, проблема статуса Арцаха сегодня имеет все перспективы для становления в качестве чувствительного узла международной политической повестки на Южном Кавказе.