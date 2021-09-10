Пятница, 10 Сентября 2021 10:34

АрмИнфо.Евросоюз исключил шесть государств из списка стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии коронавирусной инфекции

Как говорится в заявлении Евросовета, из списка исключены Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия. При этом в список разрешённых добавился Уругвай.

<После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных регионов и других субъектов и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а Албания, Армения, Азербайджан, Бруней, Япония и Сербия были исключены из списка>, - говорится в заявлении.

Необязательные поездки из ЕС сейчас разрешены в 12 стран: помимо Уругвая, это Канада, Австралия, Украина, Молдавия, Новая Зеландия, Иордания, Южная Корея, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар и Сингапур.

Армения с середины июля текущего года была исключена из списка государств красной зоны, и была причислена к странам куда разрешались поездки на фоне пандемии коронавируса. Отметим, что по положению на 9 сентября фактическое лечение получает 10 040 человек инфицированных коронавирусом. Прирост за сутки составил 587 граждан, при этом выздоровело 529 человек, скончалось - 14. При этом было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 169.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 246 997 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 230 820 человек, количество летальных исходов достигло 4 968. В общей сложности в Армении провели 1 594 150 теста на коронавирус.