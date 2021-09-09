Четверг, 9 Сентября 2021 15:55

АрмИнфо. Текущая повестка между Арменией и Грузией - это в основном экономика. Думаю, что именно подобные вопросы и обсуждались между нашими лидерами в Тбилиси. Подобное мнение, комментируя официальный визит премьер-министра Армении в Грузию, выразил АрмИнфо старший аналитик Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

В рамках состоявшегося 8 сентября официального визита в Грузию премьер- министр Армении Никол Пашинян и его грузинский коллега Ираклий Гарибашвили обсудили направления дальнейшей работы над созданием транспортного коридора "Персидский залив - Черное море", в том числе в сотрудничестве с Ираном, Болгарией и Грецией. Среди других проектов были отмечены перспективы совместных инициатив в области транспорта, энергетики и высоких технологий. Было отмечено, что данные проекты будут обсуждаться на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии, которое состоится в конце года в Тбилиси.

"В этом свете, хотел бы особо подчеркнуть минимальный объем политического участия Грузии в региональных процессах. Понятным образом все это имеет свои причины. В первую очередь наличие энного числа достаточно серьезных посредников в решении текущих проблем между Ереваном и Баку. Все эти государства имеют для этого существенно большие ресурсы, чем Грузия. Другое дело, что все это посредничество явно не ведет к положительным последствиям как для Армении, так и для Азербайджана", - подчеркнул он.

Таким образом, обсуждение Пашиняном и Гарибашвили текущих политических вопросов Васадзе считает скорее фоном основной повестки тбилисского вояжа армянского премьера. На его взгляд, в Тбилиси речь больше шла об обсуждении транспортных, энергетических коммуникаций. Проектов, способных улучшить экономическую связку между севером и югом региона.

"Думаю, что подобное обсуждение вполне могло быть плодотворным, учитывая, готовность Грузии открыть железнодорожное сообщение через свою территорию из Армении в Азербайджан и оттуда в Россию. Насколько мне известно, Ереван уже обратился с данным предложением к Москве и Баку в рамках трехсторонней комиссии вице-премьеров. И в этом вопросе со стороны Тбилиси проблем не наблюдается", - заметил аналитик.

Еще одним важнейшим транспортно-логистическим направлением общей экономической повестки Тбилиси и Еревана Васадзе считает проект модернизации автомобильного коридора "Север-юг". На его взгляд, обсуждению реализации проекта по созданию данного коридора через территорию Армении и Грузии из России в Иран двумя премьерами также было уделено немало времени.-