Четверг, 9 Сентября 2021 14:24

АрмИнфо. Национально-демократический полюс (переименованная "Сасна црер") созывает сторонников на митинг 1 октября, в 18:00 на площади Свободы.

Как говорится в заявлении политической силы, НДП возобновляет активную борьбу. "Выбор времени обусловлен той императивной, что армянский народ должен всячески предотвратить подписание и реализацию в ближайшие месяцы предательским режимом документов, которое грозит крахом государства, с конечной целью свергнуть нынешний режим и сформировать национальное переходное Правительство", - говорится в заявлении.

Первый митинг-шествие состоится 1 октября в 18:00 с площади Свободы в Ереване. "Призываем участвующих в борьбе соотечественников учесть, что процесс будет сложным, трудным и относительно долгим, поэтому необходимо быть стойким и терпеливым. Убеждены, что благодаря нашей консолидированной борьбе Армения преодолеет нынешний вызов "быть или не быть", возродится как полноценный и достойный член семьи цивилизованных стран",- отметили в НДП.

Напомним, что после внеочередных выборов в НС 20 июня Национально­демократический полюс (набрал 18 976 голосов или 1,49%) заявил, что не признает итоги внеочередных "не справедливых и не свободных" выборов в парламент Армении и продолжает национально-освободительную борьбу с целью предотвратить заключение "делимитационно-демаркационного соглашения с Баку".

Как заявил на пресс- конференции врач-кардиохирург по специальности, кандидат в премьеры от НДП Ваге Гаспарян, "внеочередное выборы в армянский парламент прошли по заказу и под полным контролем Москвы, в результате чего было сформировано российско-подданническое Национальное собрание". По его словам, нынешняя партия власти не скрывает, что готова подписать "делимитационный" документ с Баку, что чревато переводом "вопроса Арцаха" из формата МГ ОБСЕ в трехсторонний формат Москвы, Баку и Анакары, закрытием страницы признания Геноцида армян в Османской Турции и возврата исторических земель Армении.

"Мы на пороге эпохальных геополитических изменений - настал час политического Сардарапата, когда все постсоветское пространство сможет пройти путь к деколонизации",- заявил он, подчеркнув, что исход "борьбы будет зависеть от инициативности армянского народа"," - заключил Ваге Гаспарян.