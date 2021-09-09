Четверг, 9 Сентября 2021 14:23

АрмИнфо.Власти, вне всяких сомнений, необходимо развеять сомнения общества относительно текущих процессов в регионе. В частности, процессов с участием России, Турции и Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Вокруг того же ожидающегося процесса демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, о котором, кстати, так много в последнее время говорят власти Армении, существует множество вопросов, ответы на которые не звучат. И в свете наличия множества, отнюдь не исходящих из интересов Армении, неопределенностей в данном вопросе, нашему правительству явно не стоит столь активно педалировать эту тему. В целом я оцениваю подход, увязывающий установление достойного мира с уточнением границ, как наивный", - заметил он.

Комментируя последние импульсы в отношениях Армении и Азербайджана с третьей стороной текущих процессов вокруг Арцаха - Россией, аналитик особо выделил нашедшую место в одном из официальных документов Минобороны РФ формулировку - Нагорно-Карабахская Республика. Отметив, что упоминание НКР уже вызвало форменную многоуровневую истерику в Баку, Сафарян оценил произошедшее как очевидный вызов Азербайджану со стороны РФ.

"Суть происходящего очевидна. Баку явно дают понять, что если он продолжит уклоняться от мандата, узаконивающего пребывание российских миротворцев в Арцахе, Москва в своих внутренних протоколах и документах просто начнет писать, где она находятся в реальности. Таким образом, данная истеричность Баку явно в интересах Москвы. Свидетельством чего является достаточно сдержанный, очевидно сухой ответ российского Минобороны на азербайджанские выкрики", - подчеркнул он.

На днях заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил BBC, что "определенные дискуссии относительно дополнительных правовых механизмов, связанных с мандатом российских миротворцев в Карабахе, все еще продолжаются".

Российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих и 380 единиц военной и специальной техники развернут в Арцахе на основе подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Согласно Сафаряну, таким образом, Баку дают понять не только необходимость скорейшего подписания протокола о мандате миротворцев, но и подчинения правилам игры на местах, а также воздержания от дополнительных требований. К примеру, от требования о разоружении Армии обороны Арцаха. Меж тем, все это, по его прогнозам, нивелирует, фактически отменяет, декларацию, подписанную Эрдоганом и Алиевым в Шуши. Согласно ей Анкара получает мандат защиты Арцаха, если вдруг кто-то решит на него напасть. Меж тем, по оценкам аналитика, турки подписали данную декларацию именно с целью удержать Азербайджан от подписания мандата на пребывание миротворцев в Арцахе.-