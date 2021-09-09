Четверг, 9 Сентября 2021 11:54

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 5 670 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 587 граждан (10,3%), при этом выздоровело 529 человек, скончалось - 14.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 9 сентября фактическое лечение получает 10 040 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 169 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 246 997 случаев заражения коронавирусом (15,5%), при этом выздоровело 230 820 человек (93,4%), количество летальных исходов достигло 4 968 (2%). В общей сложности в Армении провели 1 594 150 тестов на коронавирус