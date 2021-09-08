Среда, 8 Сентября 2021 20:11

АрмИнфо.Армения и Грузия договорились о разработке совместных инициатив в сфере транспорта, энергетики, высоких технологий. Об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили направления дальнейшего развития экономических связей. В частности, была подчеркнута обоюдная готовность увеличить объемы товарооборота. В этом контексте собеседники придали важность работам армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой состоится в конце года в Грузии.

Премьер-министр Армении поблагодарил грузинскую сторону, премьер-министра Грузии за усилия по возвращению из Азербайджана 15 армянских военнопленных, подчеркнув, что это значительный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе. В этом контексте Никол Пашинян придал важность взвешенной позиции Грузии в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которая должна основываться на принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ.Премьер-министр коснулся деструктивной политики Азербайджана и антиармянской риторики, которая представляет угрозу региональной стабильности и безопасности.

Стороны обменялись также мнениями о внутриполитической ситуации в двух странах. Пашинян отметил, что уже во второй раз в истории Армении выборы со стороны международных наблюдателей признаны полностью прозрачными, свободными и справедливыми, и в результате этого удалось преодолеть внутриполитический кризис в Армении. Он обозначид, что приоритетами программы правительства Армении являются укрепление верховенства закона, в том числе борьба с коррупцией, мир и развитие для армянского народа, а также для всего региона.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот мжду Арменией и Грузией в январе-июле 2021 года возрос на 31,4% , составив $96.1 млн. При этом экспорт возрос на 12,2% до $36.4 млн. , импорт на 46,6% до $59.7 млн