Среда, 8 Сентября 2021 20:08

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян не исключила, что работодатель может разорвать трудовой договор с работником в случае отказа от вакцинации или не предоставления результата ПРЦ- теста на коронавирус. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Она отметила, что исключение могут составить лишь беременные и люди, имеющее медзаключение о противопоказании к вакцинации.

Министр пояснила, что без вакцинации или предоставления результатов ПРЦ-теста сотрудник не сможет посещать рабочее место. <Если сотрудник

не является на работу в течение определенного периода, то тогда за работодателем есть право разорвать трудовой договор>, - сказала Аванесян. Последствия подобного поведения чреваты также для предприятий, которые будут вынуждены выплачивать определенные штрафы.

На вопрос, не видит ли министр в подобных регулированиях нарушения прав человека, противоречий Трудовому кодексу, Аванесян возразила: <Все делается в рамках Конституции и закона РА>. Он напомнила, что в Армении действует Закон об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения, в котором четко обозначено, ссылаясь на какие положения были приняты подзаконные акты. Новые регулирования полностью соответствуют всем законным требованиям. Права человека могут ограничиться только в случаях предусмотренных законом>, - заявила она.

Отметим, что по положению на 5 сентября в Армении вакцинировалось 303 325 граждан. Сегодня в Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо­шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) Вакцинироваться в Армении могут и иностранные граждане. Вакцинация производится (бесплатно).

С момента вспышки пандемии в Армении провели 1 588 480 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась 246 410 граждан(15,5%),

при этом выздоровел 230 291 (93,4%) человек, количество летальных исходов достигло 4954 (2%).