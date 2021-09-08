Среда, 8 Сентября 2021 15:39

АрмИнфо.Азербайджан хочет получить все, включая контроль над Степанакертом. Хотя еще совсем недавно в Баку могли лишь мечтать о контроле над арцахским Шуши и Гадрутом. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян.

"Начав 27 сентября прошлого года войну, Азербайджан, на мой взгляд, надеялся захватить 3-4 арцахских района. Но впоследствии события пошли по сценарию, который позволил Баку заполучить максимум. Скажем так, благодаря активности Турции и пассивности России. Более того, в определенной степени Москва продолжает способствовать реализации азербайджанской повестке и сегодня", - подчеркнул он.

При этом, Григорян заметил, что последние события в армяно-российских и азербайджано-российских отношениях позволяют говорить о наличии определенных разногласий между Москвой и Баку. В частности, по его словам, в Москве есть существенное недовольство действиями Баку в направлении нарушения, контролируемого российскими миротворцами, режима прекращения огня в Арцахе. В ответ на что немедленно решила продемонстрировать поддержку Баку Анкара. В виде совместных военных учений недалеко от контролируемого российскими военными коридора в Бердзоре.

Подобное положение дел, по оценкам политолога, практически не имеет отношения к Армении, поскольку у Бердзора размещены исключительно российские военные. Более того, на его взгляд, учениями с Турцией под носом у российских военных Азербайджан бросает вызов России. Как отреагирует Москва на этот вызов говорить, на его взгляд, пока что преждевременно. В первую очередь, учитывая достаточно специфическую политику РФ в отношении Турции и Азербайджана.

"В любом случае, рано или поздно Россия отреагирует на поведение Азербайджана. И отреагирует достаточно жестко и болезненно. Для Баку. И то, что пока что Москва с подобной реакцией медлит, обусловлено ее компромиссной политикой с Турцией и Азербайджаном. Взаимно компромиссной политикой, в рамках которой, уступая что-то здесь, Москва получает что-то там", - подчеркнул он.

Недавнее заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева относительно "продолжающихся дискуссий вокруг дополнительных правовых механизмов, связанных с мандатом российских миротворцев в Карабахе" Григорян охарактеризовал как часть шантажа Баку вокруг данного вопроса. И молчание Москвы в ответ на этот шантаж политолог считает очередным проявлением политики РФ по обслуживанию азербайджанской повестки.