Среда, 8 Сентября 2021 15:37

АрмИнфо. Руководство Азербайджана оттягивает предоставление российским миротворцам в Нагорном Карабахе мандата с целью получения от Москвы каких-то новых выгодных для себя условий. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог Сергей Михеев

Помощник, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил BBC, что "определенные дискуссии относительно дополнительных правовых механизмов, связанных с мандатом российских миротворцев в Карабахе все еще продолжаются".

"Понятно, что выводить российский миротворческий контингент из Нагорного Карабаха никто сегодня не собирается. Насколько долго продлится вся эта ситуация и какие условия выдвигает Москве Баку неизвестно. Понятно, что никто об этом открыто не говорит", - заметил он.

По оценкам Михеева, не предоставляя российским миротворцам в Арцахе мандата на их пребывание на территории, которую Баку считает своей, руководство Азербайджана в случае возникновения подобной ситуации вполне способно шантажировать Москву самим фактом их нахождения на данной территории.

"Ясно одно - идет достаточно циничная игра вокруг легитимизации пребывания наших миротворцев в Нагорном Карабахе. И удерживая наших военных в подвешенном состоянии, в Баку, судя по всему, преследуют далеко идущие цели. Иными словами, придерживают данный козырь, на случай если изменения геополитической ситуации в регионе позволят им объявить пребывание российских миротворцев в Карабахе незаконным", - подытожил Михеев.

Российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих и 380 единиц военной и специальной техники развернут в Арцахе на основе подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Армении, России и Азербайджана заявления о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта