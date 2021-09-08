Среда, 8 Сентября 2021 12:39

АрмИнфо. При софинансировании Европейского Союза и Министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия в рамках программы <Охрана окружающей среды озера Севан> (EU4Sevan) запускается кампания #Говорит Севан.

Как сообщает пресс-служба посольства Германии в Армении, кампания будет информировать об экологических проблемах озера Севан, стоящих вызовах, привлекать общественность к их решению, поднимая вопросы, связанные с восстановлением, сохранением, устойчивым использованием, уходом и защитой экологического баланса озера.

Кампания направлена на изменение поведения населения, которое оказывает негативное влияние на озеро Севан, на продвижение конструктивного отношения и позитивных инициатив по защите экосистемы озера посредством сознательных решений.

Подробная информация о кампании по ссылками ниже:

Https://www.facebook.com/SevanTalks

Https://www.instagram.com/sevan.talks/

Как ранее сообщало АрмИнфо, Европейский Союз выделил Армении 5 млн евро грантовых средств на решение проблем озера Севан. Реализация проекта позволит сократить попуски воды из озера и улучшит качество воды. В рамках программы предусмотрено провести и другие мероприятия, которые касаются Севана. В рамках программы предусмотрено построить три очистительные станции в Мартуни, Гаваре и Варденисе. В этих целях разработана "дорожная карта", в рамках которой в Армении находится группа международных инженеров, которая прорабатывает вопрос с очистительными станциями. Отметим, что озеро Севан - основной источник питьевой воды в регионе, одно из самых больших высокогорных озер Европы и Азии, расположено в самом сердце Армянского нагорья, на высоте 1914 метров. В последние годы, в озере в большом количестве в летний период зацветают сине-зеленые водоросли, после чего Минздрав Армении призвал жителей страны не купаться в данных частях озера, так как данные водоросли токсичны. В свою очередь "цветение" Севана вызвало серьезную обеспокоенность экологов, которые забили тревогу. Более того, эксперты заявили, что необходимо принять соответствующие меры и спасти Севан. В качестве причин цветения Севана выдвигают две версии, согласно первой - причиной является распространение сине-зеленых водорослей, в качестве второй - понижение уровня воды в озере.