Среда, 8 Сентября 2021 12:19

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян в публичных заявлениях президента Турции Реджепа Эрдогана относительно установления отношений с Арменией видит возможность к началу диалога. Об этом он заявил 8 сентября перед началом заседания правительства.

"В этих заявлениях мы видим возможность начать диалог по урегулированию отношений Армения-Турция, перезапуску армяно-турецкого железнодорожного и дорожного сообщения. Мы готовы к этому диалогу, который на каком-либо описанном фоне может получить более широкий контекст", - отметил глава армянского правительства.

Как указал Пашинян, в результате, регион может стать связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Никол Пашинян "с радостью констатирует, что готовность к активному содействию процессу публично выразила Россия, ЕС, Франция, США также заинтересованы процессом, а интерес Китая и Индии к развитию региональных коммуникационных проектов - известен".

Напомним, что 29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами прокомментировав заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван получил некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе и готов их оценить, заявил, что Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией, если Ереван откажется от политики односторонних обвинений. Согласно Анадолу, Эрдоган в первую очередь выразил надежду на то, что новое правительство Армении будет работать во благо региона. "Регион нуждается в новых, конструктивных подходах. Несмотря на расхождения во мнениях и ожиданиях, было бы проявлением ответственности приложить искренние усилия по развитию добрососедских отношений на доверительной основе",

- сказал Эрдоган, особо отметив, что речь идет, в том числе, о взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета.

Турецкий лидер отметил, что в первую очередь место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы. "Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией. Пора сделать мир и стабильность постоянными и создать условия для экономического развития и регионального сотрудничества", - заявил он. Эрдоган сказал, что, исходя из аналогичных соображений, Азербайджан также предложил начать переговоры с Арменией о всеобъемлющем мирном соглашении. "Благодаря объединению всего региона, как это согласовано в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, появятся новые возможности для трансформации Южного Кавказа. Турция готова работать со всеми сторонами, которые хотят эффективно использовать эту историческую возможность", - продолжил он.

Эрдоган напомнил о предложении Анкары создать пятистороннюю платформу на Кавказе с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. По словам президента Турции, это может быть и шестисторонняя платформа с участием Грузии. "Думаю, создание платформы в таком формате, пойдет на пользу региону", - подчеркнул Эрдоган.

2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе брифинга касаясь позиции Москвы по нормализации армяно-турецких отношений, заявила, что Россия всегда выступала за нормализацию армяно-турецких отношений. "Мы и сейчас готовы всячески содействовать сближению двух соседних государств, на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. Мы исходим из того, что нормализация армяно­азербайджанских отношений в контексте реализации договорённостей на основе подписанных лидерами Армении, Азербайджана и России договоренностей от 9 ноября 20202 года и 11 января текущего года - это работает на мир, стабильность и процветание региона", - отметила представитель МИД РФ. Касаясь перспектив реализации платформы "3+3" в регионе, Захарова, отметила, что как она понимает речь идет об идее запуска консультативного регионального механизма с участием Азербайджана, Армении, Турции, Ирана, Грузии и России. "Мы считаем, что такой формат отвечал бы интересам всех потенциальных его участников. Мог бы внести вклад в укрепление мира, доверия стимулирования экономических процессов, сотрудничества на Южном Кавказе", - подытожила она.