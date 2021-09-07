Вторник, 7 Сентября 2021 21:40

АрмИнфо. Самолёт ВКС России на борту с двумя армянскими пленными приземлился в аэропорту <Эребуни> в Ереване.

Двое армянских пленных - Артур Налбандян и Арамаис Торозян, были обменены на азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева при посредничестве командующего миротворческим контингентом генерала Рустама Мурадова.

Отметим, что на рассвете 14 июля, в условиях тумана, при выполнении служебных обязанностей на военном автомобиле пропала связь с военнослужащим Артуром Налбандяном и водителем Арамаисом Торозяном, которые случайно оказались на подконтрольной азербайджанским ВС территории в районе озера Сев Лич.

Напомним, что 25 августа этого года в городе Мартакерт, в доме на улице Терьяна был обнаружен военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев. В тот же день его доставили в СНБ Арцаха. <Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным пересечением государственной границы Арцаха с угрозой убийства несовершеннолетних жителей указанного дома, и с шпионажем>, - сообщало СНБ.