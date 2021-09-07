Вторник, 7 Сентября 2021 17:00

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха. Как сообщает Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, 6сентября около 19:30 с позиций, расположенных в направлении поселков Кармир Шука-Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции и мирные населенные пункты.

В результате обстрелов пострадал дом одного из жителей общины Тагавард. Из выстрелов, произведенных в сторону дома, 3 пули попали в стену дома, 1 пуля попала в окно одной из спален.

"В доме, пострадавшем от обстрела азербайджанцами, проживают шесть мирных жителей, один из которых несовершеннолетний. После полуночи азербайджанская сторона продолжила стрельбу, о материальном ущербе не сообщалось.

Об инциденте были проинформированы российские миротворцы и правоохранительные органы Арцаха. Азербайджанские позиции, расположенные вблизи мирных населенных пунктов, представляют прямую <реальную> угрозу жизни, здоровью и другим жизненно важным правам народа Арцаха, нарушают нормальную жизнь и деятельность населения этих населенных пунктов.

Азербайджанская сторона, в частности, виновные в инцидентах, не несут ответственности за инциденты, что является основанием для повторения таких инцидентов. На повестке дня всестороннее расследование всех нарушений режима прекращения огня, в том числе с участием российских миротворцев",- отметил Омбудсмен Арцаха.