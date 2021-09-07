Вторник, 7 Сентября 2021 16:56

АрмИнфо. Представители Красного Креста посетили накануне у азербайджанского военного Джамиля Бабаева, который ранее проник в один из домов жителя города Мартакерт.

Как сообщает Turan со ссылкой на Бакинское представительстве МККК, представители организации посещают задержанных для мониторинга условий содержания и обращения с ними, а также для установления контактов с близкими. Напомним, что азербайджанский военный Бабаев ранее проник в один из домов Мартакерта, где находилось двое несовершеннолетних детей.

Последние вызвали полицию. Бабаев был задержан сотрудниками Национальной службы Арцаха. Он обвиняется в незаконном пересечении границы Арцах. В качестве меры пресечения в его отношении избран арест. Азербайджан в свою очередь подтвердил факт пропажи своего военнослужащего, заверив, что он несколько дней назад самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя и проник в город Мартакерт, где был задержан. Ранее Бабаева посетил командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов.