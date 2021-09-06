Понедельник, 6 Сентября 2021 21:39

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с председателем Правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым указал на важное значение развития сотрудничества между Арменией и ЕАБР.

Как сообщает пресс-служба главы Кабмина РА, в этой связи Пашинян отметил, что после внеочередных парламентских выборов правительство Армении наметило амбициозные программы и для их реализации важно сотрудничество с международными структурами, в том числе ЕАБР. Премьер Армении назвал перспективным сотрудничество в сфере дорожного строительства и инфраструктуры, а также в других взаимовыгодных направлениях. Глава исполнительного органа также высоко оценил поддержку, оказываемую ЕАБР Армении в преодолении эпидемии коронавируса, и подчеркнул роль Банка в интеграционном развитии ЕАЭС.

Николай Подгузов, в свою очередь, отметил, что ЕАБР выстраивает партнерские отношения с Арменией и намерен и дальше расширять свою деятельность в республике. Председатель Правления ЕАБР счел интересными совместные программы по совершенствованию инфраструктуры, цифровизации, финансовой сфере, а также крупные интеграционные проекты в рамках ЕАЭС. Он также поблагодарил Армению за присоединение к программе <Путешествую без COVID-19>, которая является успешным примером армяно-российского платформенного сотрудничества (сейчас к программе присоединились 10 стран), и подчеркнул, что цифровая платформа Армении может служить основой для развития цифровых технологий в ЕАЭС.

Собеседники обменялись мнениями о конкретных шагах, которые необходимо предпринять для развития сотрудничества в указанных сторонами сферах, и договорились продолжить активный диалог в этом направлении.