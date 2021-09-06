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АрмИнфо. В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Кашадагском (Лачинском) районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.
Как сообщили АПА со ссылкой на Министерстве обороны АР, основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями. Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.
Отметим, что это первые учения азербайджано-турецких войск, на территориях, перешедших под контроль Азербайджан после 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Военные специалисты Минобороны России находятся в Ереване
|Депутат: Безразличие к вопросу Арцаха, не выдвигание его в первоочередную повестку дня говорит о четкой позиции этих властей Армении
|В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса
|Шойгу: Несколько десятков воздушных судов МО РФ находятся в воздухе ежечасно и отслеживают ситуацию, в том числе и в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Армении с Генсеком ОБСЕ обсудили ситуацию, созданную азербайджано- турецкой агрессией против Арцаха
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