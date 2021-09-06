Понедельник, 6 Сентября 2021 18:16

АрмИнфо. В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Кашадагском (Лачинском) районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщили АПА со ссылкой на Министерстве обороны АР, основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями. Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

Отметим, что это первые учения азербайджано-турецких войск, на территориях, перешедших под контроль Азербайджан после 44-дневной турецко-азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха.