Понедельник, 6 Сентября 2021 17:45

АрмИнфо.Широкий спектр вопросов урегулирования нагорно-карабахского конфликта обсудили в ходе встречи в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и новоназначенный российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Ховаев, находящийся с рабочим визитом в нашей стране.

Как сообщает МИД Армении, во время встречи была подчеркнута важность возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

Мирзоян выразил поддержку армянской стороны заявлениям сопредседателей МГ ОБСЕ, сделанных после 44-дневной войны, в которых указана необходимость достижения долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на основе известных принципов и норм.

Глава МИД Армении также указал на императив решения первоочередных гуманитарных задач. В этом контексте он подчеркнул важность скорейшего и безоговорочного возвращения на родину армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.