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 Понедельник, 6 Сентября 2021 14:15
Давид Степанян

Дипломат: Небольшие азербайджанские проказы в Сюнике Москве не помеха

Дипломат: Небольшие азербайджанские проказы в Сюнике Москве не помеха

АрмИнфо.Россия собственноручно распахнула ворота Южного Кавказа перед Турцией. Более того, в результате и по итогам прошлогодней войны в Арцахе обеспечила условия необходимые для обширного военного турецкого присутствия в нашем регионе. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-глава МИД Республики Арцах, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Меликян.

"В этом свете, нет никаких оснований для формирования, бытующего в Армении мнения, согласно которому России могут как-то навредить, скажем так, небольшие азербайджанские проказы в Сюникской области Армении. Блокировка участка Горис- Капан, связывающей Армению с Ираном, межгосударственной автотрассы, некоторые другие недружественные акты, действия и заявления азербайджанского руководства я расцениваю как направленные исключительно против Армении", - подчеркнул он.

Дипломат подчеркнул, что на фоне подобных реалий стремление руководства Армении представить действия Баку как направленные, в том числе, против Москвы желанием объяснить собственную пассивность и оправдать собственное бездействие намерением предотвратить вывод российского миротворческого контингента из Арцаха. Последнее в числе всего прочего, на его взгляд, обусловлено отсутствием проведения армянским руководством четкого и соответствующего текущим реалиям анализа. Меликян убежден, что именно это мешает руководству Армении предпринять соответствующие ситуации ответные  действия.

Меж тем, с учетом того, что именно миротворцы РФ являются гарантом сохранения мира и стабильности в том же Арцахе, именно их первейшей обязанностью, согласно дипломату, является предотвращение любых агрессивных действий азербайджанских военных. И конечно, подобные ситуации требуют соответствующего, симметричного дипломатического ответа Москвы.

"Убежден, что в Москве прекрасно знают как необходимо решать подобные вопросы. И, так или иначе, но в глазах граждан Армении основным ответственным за урегулирование текущей ситуации без потерь является именно армянская политическая верхушка. Само время продемонстрировало полнейшую бессмысленность публичных профессиональных консультаций по тому или иному вопросу. Серьезные проблемы требуют серьезного отношения. Соответственно, серьезной работы, что должно осознаваться и быть востребованным со стороны ответственного за страну руководства", - подытожил дипломат.


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