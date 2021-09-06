Понедельник, 6 Сентября 2021 14:13

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 4 307 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 239 граждан (5,5%), при этом выздоровело 446 человек, скончалось - 13.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 6 сентября фактическое лечение получает 9 617 человек.

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 245 264 случая заражения коронавирусом (15,5%), при этом выздоровело 229 559 человек (93,6%), количество летальных исходов достигло 4 924 (1,9%). В общей сложности в Армении провели 1 577 162 теста на коронавирус.