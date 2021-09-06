Понедельник, 6 Сентября 2021 12:50

АрмИнфо.Защита третьего президента Армении Сержа Саргсяна подала иск в суд против депутата Национального собрания РА, крупного бизнесмена Хачатура Сукиасяна (в народе более известного под прозвищем Грзо - ред.) с требованием опровергнуть сведения, порочащие честь и добрую репутацию их подзащитного.

Так, 6 сентября адвокат третьего президента РА Сержа Саргсяна Амрам Макинян в беседе с журналистами, перед подачей иска в суд общей юрисдикции города Ереван заявил, что они требуют, чтобы опровержение было озвучено именно с трибуны НС. По его словам, они также требуют выплатить 1 млн.драм в качестве материальной компенсации, и вышеуказанные средства перечислить в Фонд помощи военнослужащим.

При этом адвокат добавил, что иск довольно объемный и представлены все обоснования, в силу которых суд удовлетворит их заявление и обяжет Хачатура Сукиасяна выступить с опровержением.

Амрам Макинян подчеркнул, что они больше не будут терпеть распространение какой-либо лжи или дезинформации. <Ни для кого не секрет, что эта команда до прихода к власти генерировала большое количество лжи, в результате чего смогла разделить общество на черных и белых. Генерировали ненависть, в результате чего имеем то, что имеем. Отныне мы будем последовательны в выявлении лжи, и эти власти больше не будут иметь возможности пользоваться нашим терпением и доброй волей>, - сказал Макинян, не исключил, что в будущем будут новые подобные иски.

Отметим, что 25 августа с трибуны парламента РА Сукиасян обрушился с критикой в адрес прежних властей, и обвинил третьего президента РА в коррупции. <Третий президент проиграл в казино более ста миллионов долларов. Г-н Оганян (экс- министр обороны Сейран Огананян- ред) хорошо знает, в чем приехал в Армению третий президент, тогда у него один ботинок был на размер больше другого. За счет чего, за счет оружия, за счет чего, за счет наших солдат, за счет чего, за счет образования, за счет здравоохранения, и у нас просто не было системы. Была крупномасштабная коррупция, один человек решил, кто и что должен делать>, - заметил Сукиасян.